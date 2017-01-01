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В России назвали количество паспортов, выданных жителям ОРДЛО

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Неправдоподобно большие цифры озвучил губернатор Ростовской области.
Более 170 000 жителей ОРДЛО получили российское гражданство с апреля 2019 года
Более 170 000 жителей ОРДЛО получили российское гражданство с апреля 2019 года
depositphotos.com

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Более 170 000 жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса получили российское гражданство с апреля 2019 года. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала, пишут российские СМИ.

Если говорить о количестве людей, получивших гражданство - пока их более 170 000 людей, конечно, часть людей поехала назад, - сказал Голубев.

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По словам губернатора, жители Донбасса не перегружают социальную сферу региона, в частности они не повлияли на рынок труда и загруженность детских садов и школ в Ростовской области.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. В конце октября лидеры группировки “ЛНР“ заявили, что российский паспорт получили 30 тыс. жителей оккупированных районов Луганщины.

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Теги: Россия, ОРДЛО, Донбасс, паспорт РФ, Ростовкая область
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