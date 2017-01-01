Доллар по 27,5 грн, 245 млрд на оборону, 113 млрд на медицину.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год rada.gov.ua

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2020 год. Как указано в карточке документа на сайте парламента, за принятие документа во втором чтении проголосовало 279 депутатов, а за принятие в целом (вместо третьего чтения) – 280 депутатов.

В бюджет на 2020 год заложены следующие базовые показатели:

Курс – 27,5 гривны за доллар;

Доходы бюджета – 1,09 триллиона гривен;

Расходы бюджета – 1,18 триллиона гривен;

Предельный дефицита бюджета – 94,275 млрд гривен (2,09% ВВП).

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Минимальная зарплата с 1 января 2020 вырастет до 4723 гривен в месяц, а прожиточный минимум – до 2102 гривен в месяц (также предусмотрены его повышения с 1 июля и 1 декабря).

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен (5,45% ВВП), что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Расходы на МВД увеличили до 92,96 миллиарда гривен.

Расходы на медицину в следующем году составят 113, 3 млрд грн. На финансирование культуры и информационной сферы предусмотрено 8,66 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году закладываются 73,7 млрд грн.

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Ресурс местных бюджетов на 2020 год составляет 465 647,1 млн грн.

Также бюджет предусматривает выделение 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в пределах земельной реформы.

На выплату государственных долгов планируют потратить около трети бюджета на 2020 год - 282,1 млрд грн.

В то же время на проект “государства в смартфоне“ отдельной статьи расходов не предусмотрено.

Напомним, парламент пережил первую блокировку трибуны и президиума, приезд президента и премьер-министра, и таки принял в первом чтении закон о рынке земли.

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