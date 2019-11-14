Конфликт в Слуге Народа: Беременная Скороход обвинила власть в репрессиях

Скороход пригрозила, что выйдет из фракции.

В четверг, 14 ноября, 29-летняя нардеп Анна Скороход обвинила власть в репрессиях. Об этом она заявила публично, с трибуны Верховной Рады, пишет Страна.

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Скороход пригрозила, что покинет фракцию в знак протеста против авторитарного управления. Нардеп утверждает, что ее и мужа преследуют. Она рассказала, что после инцидента в Раде, когда она расплакалась, ее мужа задержали правоохранители.

Гражданским мужем Скороход является российский бизнесмен Алексей Алякин

Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли - заявила она

Как на выступление отреагировали коллеги нардепа?

Нардеп от Слуги Народа Антон Поляков сложившуюся ситуацию прокомментировал так.

То что говорит Скороход частично правда. Офис Президента действительно переходит все границы и даёт указания Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции - отметил он

Антон Поляков Скрин

В тоже время сам Давид Арахамия в комментарии Lb опроверг любую связь партии со Скороход и ее мужем.

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“Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги [за решение вопроса], то это факт“, - сказал депутат.

Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

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