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Летом авиация РФ отрабатывала ракетный удар по Одессе – глава ВМС

Комментариев: 7
Российские бомбардировщики совершали тренировочные пуски в 60 км от украинского города.
Летом авиация РФ отрабатывала ракетный удар по Одессе – глава ВМС
© mil.gov.ua
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Летом авиация РФ отрабатывала ракетный удар по Одессе – глава ВМС
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Этим летом российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, выступая на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, сообщает “Думская“.

По его словам, российские самолеты провели провокационные учения 10 июля. Военные РФ осуществили условный пуск ракет в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Воронченко также сообщил, что за 5 лет аннексиии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок – с одной до семи.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км, - сказал он.

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Кроме того, РФ регулярно испытывает новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп, - отметил Воронченко.

Напомним, в СНБО считают, что при наступлении со стороны Чернигова у РФ не будет проблем. Но Россия не сможет эффективно удерживать захваченные территории.

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Теги: Одесса, ВМС, Россия, учения, Черное море, Бомбардировщики РФ
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Комментариев (9)
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Мамай1648    14.11.2019, 18:17
Оценка:  +1
Мамай1648
А хули, Одесса ж «руцкий город», почему она должна жить лучше Воронежа?
Woodbrother    14.11.2019, 19:02
Оценка:  -1
Woodbrother
Ніколи Одеса моксельською не була.
ira0957    14.11.2019, 19:08
Оценка:  0
ira0957
Про Екатерину II слышал? Она основала Одессу.
ira0957    14.11.2019, 19:09
Оценка:  0
ira0957
Про Екатерину II слышал? Она основала Одессу.
krolikoff_net    14.11.2019, 18:04
Оценка:  0
krolikoff_net
Надо доделывать ОТРК Гром -2 и постоянно отрабатывать удары по москве и по АЭС на территории на россии.
ВыВсеВрете    14.11.2019, 18:59
Оценка:  -1
ВыВсеВрете
Ты вроде недавно хотел крымский мост взорвать.
Выполни хотя бы первую задумку, идей у тебя мноо, а на деле только пук в небо.
alex-zol    14.11.2019, 17:46
Оценка:  -3
alex-zol
опять танкист-подводник отжигает))))))))))
kapablankas    14.11.2019, 17:49
Оценка:  -4
kapablankas
башню заклинило
krolikoff_net    14.11.2019, 18:05
Оценка:  +3
krolikoff_net
Вы наверное свою прессу рассейскую не читаете. Про это ваш оленевод кожакедович очень много трепался.
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