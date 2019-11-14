Летом авиация РФ отрабатывала ракетный удар по Одессе – глава ВМС

Российские бомбардировщики совершали тренировочные пуски в 60 км от украинского города.

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Этим летом российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, выступая на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, сообщает “Думская“.

По его словам, российские самолеты провели провокационные учения 10 июля. Военные РФ осуществили условный пуск ракет в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Воронченко также сообщил, что за 5 лет аннексиии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок – с одной до семи.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км, - сказал он.

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Кроме того, РФ регулярно испытывает новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп, - отметил Воронченко.

Напомним, в СНБО считают, что при наступлении со стороны Чернигова у РФ не будет проблем. Но Россия не сможет эффективно удерживать захваченные территории.

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