Опубликованы новые улики причастности Кремля к гибели МН17

Международные следователи опубликовали важные записи переговоров боевиков в июле 2014 года.

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Объединенная следственная группа (JIT) по делу крушения самолета “Малазийских авиалиний“ рейса МН17 опубликовала доказательства прямого контроля донецких боевиков российскими кураторами летом 2014 года. Подробный разбор доказательств размещен на голландском сайте Politie.nl.

По мнению Христо Грозева, сотрудника авторитетного агентства журналистских и экспертных расследований Bellingcat, эти доказательства позволяют напрямую связать гибель “Боинга“ с руководством Кремля.

JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам на Донбассе в начале июля 2014 года. Это означает, что цепочка военного командования в контексте уголовной ответственности за сбитый лайнер теперь ведет вплоть до Кремля, - написал он.

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Как отмечают эксперты JIT, им удалось собрать факты, указывающие на то, что главари террористов получали прямые указания из Российской Федерации. Об этом в частности свидетельствует показания свидетелей и аудиозаписи телефонных разговоров между террористами, сделанные в июле 2014 года.

Так, в своем разговоре от 3 июля 2014 года со своим знакомым один из лидеров донецких боевиков Александр Бородай подтверждает, что он следует указаниям с российской стороны:

Бородай 6:02 на записи (осторожно ненормативная лексика!):

Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все.

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В другом разговоре в начале июля 2014 года боевик с позывным “Монгол“ сообщает другому боевику, который назвал себя “комендантом Макеевки“, что “прибудут люди с полномочиями от министра обороны России Шойгу.

На записи 0:30 (осторожно ненормативная лексика!):

Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают нах*й из подразделений...

Напомним, Цемах готов дать показания, но при одном условии. Экс-командующий террористической ПВО хочет, чтобы следователи приехали к нему на оккупированный Донбасс.

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