Предприятия в ОРДЛО задолжали Нафтогазу около 500 млн грн

Часть этого долга тянется еще с довоенных времен.

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По состоянию на текущий момент задолженность предприятий, расположенных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, перед “Нафтогазом“ составляет более 500 млн гривен. Об этом в интервью “Українським новинам“ рассказала министр развития общин и территорий Алена Бабак.

По ее словам, в этом году правительство фактически позволило отделить долг за потребленный газ, который сформировали объекты на неподконтрольной территории, от общих долгов предприятий Донецкой и Луганской областей.

На момент начала АТО они уже имели определенную сумму долга, и сегодня, при заключении договора с “Нефтегазом“, всегда учитывался тот долг по газу, который предприятия не имеют возможности погасить. А он сегодня составляет более 500 млн гривен. На начало 2015 года это было около 300 млн гривен. А еще есть штрафы и пеня, которые “Нафтогаз“, как хозяйствующий субъект, насчитывал ежегодно, - рассказала министр.

Напомним, подготовительные работы по ремонту моста в Станице Луганской завершены. На месте продолжают работать представители “Укртрансмост“ и пиротехнические подразделения ГСЧС.

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