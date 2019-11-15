На регистрацию Вятровича нардепом подана апелляция в суд

В "Евросолидарности" уверены, что во фракции "Слуга народа" об этом знали и потому не дали ему возможность произнести присягу.

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На вчерашнюю регистрацию Владимира Вятровича народным депутатом по списку партии “Европейская Солидарность“ подана апелляция в суд. Об этом сообщила нардеп от “ЕС“ Виктория Сюмар на своей странице в Фейсбук.

Давно такого беспредела, ну и страха, не помню. Теперь понятно, почему спикер тянул с присягой Владимира Вятровича. Решение ЦИК о регистрации его депутатом оспаривают в суде, - заявила она и опубликовала соответствующее заявление.

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Иск подал Андрей Хилько. На сайте ЦИК сообщается, что он был кандидатом в нардепы, самовыдвиженцем по 219 округу (г. Киев). О себе он указал, что является директором БО “Благотворительный Фонд “Хилько“. В СМИ его называют адвокатом. Отметим, что в апреле 2019 года Хилько подавал иски об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в нардепы.

Фейсбук Виктории Сюмар

Напомним, новоизбранный народный депутат Владимир Вятрович выразил удивление тому факту, что фракция “Слуга народа“ не дала ему принять присягу украинскому народу уже сегодня. Вятрович подчеркнул – все документы готовы.

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