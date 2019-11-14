Вятрович официально зарегистрирован народным депутатом

Теперь ему остается лишь принести присягу, чтобы приступить к депутатской работе.

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Центризбирком официально зарегистрировал бывшего главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Вятрович является членом партии “Европейская Солидарность“, был включен в ее избирательный список на парламентских выборах под № 25. В парламенте он должен заменить Ирину Луценко, которая сложила свой депутатский мандат в одноименной фракции в связи с состоянием здоровья. После отставки Луценко депутатский мандат должен был перейти к №24 в избирательном списке “ЕС“ Наталье Бойко, но она отказалась от него, потому что планирует работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.

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Владимир Вятрович родился в 1977 году, проживает в поселке Ворзель, относящемуся к городу Ирпень Киевской области. Является кандидатом исторических наук. С марта 2014 по сентябрь 2019 года занимал пост директора Украинского института национальной памяти.

Напомним, комментируя свой будущий приход в Раду, Вятрович заявил, что идет останавливать “русский мир”.

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