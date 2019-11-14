Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вятрович официально зарегистрирован народным депутатом

Комментариев: 1
Теперь ему остается лишь принести присягу, чтобы приступить к депутатской работе.
Владимир Вятрович официально стал нардепом
Владимир Вятрович официально стал нардепом
Пресс-служба ЦИК

Читай также: “Слуга народа” Бужанский заявил, что Вятрович легализовал нацизм

Центризбирком официально зарегистрировал бывшего главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Вятрович является членом партии “Европейская Солидарность“, был включен в ее избирательный список на парламентских выборах под № 25. В парламенте он должен заменить Ирину Луценко, которая сложила свой депутатский мандат в одноименной фракции в связи с состоянием здоровья. После отставки Луценко депутатский мандат должен был перейти к №24 в избирательном списке “ЕС“ Наталье Бойко, но она отказалась от него, потому что планирует работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Читай также: “Щупальца русского мира“: ТОП-5 цитат Вятровича

Владимир Вятрович родился в 1977 году, проживает в поселке Ворзель, относящемуся к городу Ирпень Киевской области. Является кандидатом исторических наук. С марта 2014 по сентябрь 2019 года занимал пост директора Украинского института национальной памяти.

Напомним, комментируя свой будущий приход в Раду, Вятрович заявил, что идет останавливать “русский мир”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Вятрович, народный депутат, Верховная Рада, Центризберком
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VVTF2wtf_uebok    14.11.2019, 20:12
Оценка:  +2
VVTF2wtf_uebok
Пусть п я з д у е т Крым возвращать))))))))
kapablankas    14.11.2019, 20:38
Оценка:  0
kapablankas
но но
Вятрович все об отечестве думает
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь