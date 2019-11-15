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Рада предварительно одобрила увольнение руководства ГБР

Комментариев: 3
Приняты поправки к закону, которые позволят поменять руководство Бюро сразу, как только будет принят сам закон.
Действующий глава ГБР Роман Труба
Действующий глава ГБР Роман Труба
Фейсбук ГБР

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Верховная Рада Украины поддержала поправку к законопроекту № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР), которая предполагает увольнение руководства Бюро. За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов, говорится в карточке документа на сайте парламента.

Согласно этой поправке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и его вступления в силу.

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При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

Напомним, закон о статусе Донбасса хотят принять до конца года. Но сначала должна состояться встреча в нормандском формате.

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Теги: ГБР, законопроект, Труба
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Комментариев (3)
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Woodbrother    15.11.2019, 17:27
Оценка:  +1
Woodbrother
Давно пора гнать в шею этого Трубу. Мужик явно не понял зачем и куда его избрали.
ЗаУкраїну    15.11.2019, 17:15
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
аЙ да слуги! Ай да твари!
Letohradek    15.11.2019, 17:23
Оценка:  +1
Letohradek
Но ты же голосовало по принципу - лишь бы не Порошенко?
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