В Харьковской области расследуют отчуждение 200 га земли нацпарка

Чиновники Госгеокадастра незаконно передали более 400 земельных участков природного парка "Гомольшанские леса".

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по факту по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Госгеокадастра, из-за действий которых из госсобственности выбыли земли Национального природного парка "Гомольшанские леса". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По данным прокуратуры, должностные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в течение 2015-2017 годов под видом земель сельскохозяйственного назначения незаконно безвозмездно передали в собственность граждан 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью более 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Как уточняется, указанные земельные участки находятся в пределах Национального парка "Гомольшанские леса" и относятся к категории земель природно-заповедного фонда, изменение их целевого назначения возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабмином.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Также прокуратура намерена через суд отменить решения Госгеокадастра по данным земельным участкам и вернуть их в госсобственность.

Отметим, в Минэкономики оценивают теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения в 10 млрд грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet