ВАКС арестовал все имущество Дубневича, - СМИ

Дело Дубневича набирает новых оборотов.

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Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на все имущество нардепа Ярослава Дубневича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственный информированный источник.

По данным источника издания, судебное заседание, по итогу которого было решено арестовать имущество нардепа, проходило в закрытом режиме. Именно поэтому информации об аресте имущества нардепа, который под следствием, нет.

Это означает, что решение суда является засекреченным, - сказал источник.

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Напомним, за Дубневича внесли 100 млн грн залога. За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО.

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