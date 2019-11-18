Рябошапка оценил перспективы подозрения Порошенко

В проект подозрения бывшему президенту будут внесены изменения. В частности, может быть изменена квалификация.

Генпрокуратура изучает направленный Госбюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украина.

В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение, - сказал Рябошапка.

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По его словам, над документами работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР. "Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал Рябошапка.

При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.

Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте, - добавил генпрокурор.

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Он отметил, что речь идет об уголовном производстве о назначении членов Военной службы правопорядка, как было указано в сообщении ГБР, но подчеркнул, что подозрение может быть некоторым образом изменено.

Может быть изменена квалификация, возможно, еще какие-то моменты будут доработаны, - рассказал генпрокурор.

При этом Рябошапка уточнил, что документы из ГБР поступили в Генпрокуратуру не в понедельник, а ранее, и над ними уже идет работа.

Напомним, Порошенко прокомментировал подозрение ГБР. Порошенко впервые прокомментировал дело против него и подозрение ГБР.

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