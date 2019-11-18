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Рябошапка оценил перспективы подозрения Порошенко

Комментариев: 9
В проект подозрения бывшему президенту будут внесены изменения. В частности, может быть изменена квалификация.
Раду будут просить снять с Порошенко неприкосновенность
Раду будут просить снять с Порошенко неприкосновенность
Офис президента

Генпрокуратура изучает направленный Госбюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украина.

В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение, - сказал Рябошапка.

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По его словам, над документами работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР. "Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал Рябошапка.

При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.

Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте, - добавил генпрокурор.

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Он отметил, что речь идет об уголовном производстве о назначении членов Военной службы правопорядка, как было указано в сообщении ГБР, но подчеркнул, что подозрение может быть некоторым образом изменено.

Может быть изменена квалификация, возможно, еще какие-то моменты будут доработаны, - рассказал генпрокурор.

При этом Рябошапка уточнил, что документы из ГБР поступили в Генпрокуратуру не в понедельник, а ранее, и над ними уже идет работа.

Напомним, Порошенко прокомментировал подозрение ГБР. Порошенко впервые прокомментировал дело против него и подозрение ГБР.

 

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Теги: уголовное дело, Порошенко, ГПУ, ГБР, Руслан Рябошапка
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Комментариев (9)
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Антибес    18.11.2019, 18:45
Оценка:  +2
Антибес
Судить Педрилу не надо.Это хлопотно.А вот дать ему"почистить пистолет"необходимо как можно скорее.
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:37
Оценка:  -2
Путин_xyйло
В теперешнем правительстве половина министров - юристы! Украина - страна Марлоу (Трасса 60)
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:27
Оценка:  -2
Путин_xyйло
"Раду будут просить снять с Порошенко неприкосновенность Офис президента"
А как же обещанное снятие со всех?!
Почему автор "новости" офис президента? Давно этот офис стал расследования проводить или он лишь прокуратуре указания раздает? Ясно чего Зеленский добивался "реформой".
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:18
Оценка:  -4
Путин_xyйло
"Команда" из 100500 прокураторов ставит своей целью посадить Пороха. В своих потугах будут менять статьи и формулировки до тех пор пока не "докажут", что он когда-то (кому-то) перешел дорогу в неположенном месте. Они ведь специалисты
ShakhterDonetsk    18.11.2019, 17:59
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Прокурор из ПТУ. Очень хочет сажать людей в тюрьму. Но с юриспруденцией он совсем не знаком.
fkrfyfan    18.11.2019, 18:28
Оценка:  +1
fkrfyfan
Не то, что бывший, алкаш и комсомольский активист югик! То ещё тот специалист
ShakhterDonetsk    18.11.2019, 18:30
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
У Юрика есть высшее образование. Хоть и не профильное - он инженер электронщик, но все таки высшее. У нынешнего ПТУшника ума не хватило закончить хоть какой нибудь ВУЗ.
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:34
Оценка:  -1
Путин_xyйло
ShakhterDonetsk Теперешний министр образования, да и здравоохранения - юристы. Очень в профиль!
Путин_xyйло    18.11.2019, 18:29
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Пусть Ряба-Шапка отдаст в своем "подозрении" ошибки проверить. А-то как-то неловко.
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