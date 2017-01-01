ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко

Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 109 (действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, - ред.)

и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, - ред.) Уголовного кодекса Украины.

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“Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 7 ноября, США обеспокоены преследованием Порошенко.

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