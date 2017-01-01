Задержанному главе Укрэксимбанка суд назначил залог в 3 млн грн

Судья отклонил ходатайство прокурора об аресте с альтернативой залога в 100 млн. грн.

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Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО “Укрэксимбанк“ Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн, сообщает Укринформ.

Таким образом, суд отклонил требование прокуратуры о взятии банкира под стражу на 50 суток с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Как рассказал в комментарии каналу “Прямой“ один из адвокатов Александра Гриценко, залог будет внесен в течение ближайших дней. Защита, скорей всего, не будет подавать апелляцию на данное решение суда, а вот прокуратура – может.

Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу “Укрэксимбанка“ Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял. Часом позже пресс-служба СБУ заявила, что банкир был задержан оперативниками СБУ, а не похищен.

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