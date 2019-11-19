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“Слуга народа” готова снять неприкосновенность с Порошенко

Комментариев: 3
Корниенко сделал важное заявление.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
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Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что по ситуации с неприкосновенностью Порошенко будет принято отдельное решение фракции.

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Об этом Корниенко заявил в интервью НВ.

Предварительно Корниенко отметил, что на данный момент фракция “Слуга народа” готова поддержать снятие неприкосновенности с депутата и пятого президента Петра Порошенко, если в парламент поступит представление от Генеральной прокуратуры.

По его словам, нардепы нацелены поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко, поскольку с 1 января 2020 года депутатская неприкосновенность будет полностью снята.

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Также он отметил, что по ситуации с Порошенко будет принято общее решение фракции, чтоб не повторился случай с голосованием за снятие неприкосновенности с Дубневича.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

 

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Теги: Корниенко, СН, Порошенко, голосование, неприкосновенность
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    19.11.2019, 11:24
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА РАЗРЕШИЛИ ?
Роман    19.11.2019, 11:15
Оценка:  -3
Роман
В недемократической стране вся власть в одних руках неизбежно ведет к диктатуре
Путин_xyйло    19.11.2019, 11:11
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Неприкосновенность с депутатов сняли, как и было "обещано" слугами и даже отпраздновали, но она почему-то осталась! Как-то недо-сняли... Это как бросить курить и недо-бросить? Так слуги все станут делать но недоделывать?!
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