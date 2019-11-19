“Слуга народа” готова снять неприкосновенность с Порошенко

Корниенко сделал важное заявление.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что по ситуации с неприкосновенностью Порошенко будет принято отдельное решение фракции.

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Об этом Корниенко заявил в интервью НВ.

Предварительно Корниенко отметил, что на данный момент фракция “Слуга народа” готова поддержать снятие неприкосновенности с депутата и пятого президента Петра Порошенко, если в парламент поступит представление от Генеральной прокуратуры.

По его словам, нардепы нацелены поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко, поскольку с 1 января 2020 года депутатская неприкосновенность будет полностью снята.

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Также он отметил, что по ситуации с Порошенко будет принято общее решение фракции, чтоб не повторился случай с голосованием за снятие неприкосновенности с Дубневича.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

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