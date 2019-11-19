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Зеленский ждет от нормандского саммита сроков возвращения Донбасса

Комментариев: 6
Президент ожидает, что нормандская встреча в Париже принесет конкретику в процесс деоккупации.
Зеленский ждет от нормандского саммита сроков возвращения Донбасса
Зеленский ждет от нормандского саммита сроков возвращения Донбасса
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский ожидает конкретики от переговоров в нормандском формате, запланированных на 9 декабря. В частности он хочет договоренностей о четких сроках деоккупации украинских территорий, заявил он сегодня на брифинге.

Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками, - заявил президент.

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Президент отметил, что назначение встречи в нормандском формате, после того как он был заблокирован с 2016 года, это успех.

Мы должны понимать, что мы должны решить вопрос войны на Донбассе дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат – это, прежде всего, переговоры на высшем уровне. Сейчас очень серьезно готовимся к этой встрече, - заявил он.

Напомним, вчера Кремль подтвердил участие президента Российской Федерации Владимира Путина во встрече в саммите в нормандском формате. Саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже.

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Теги: Зеленский, нормандский формат, деоккупация Донбасса
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Комментариев (6)
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Антибес    19.11.2019, 14:47
Оценка:  -2
Антибес
Возвращать Донбасс?Так ведь же Донбасс и так Украина!)))))
WTF2wtf    19.11.2019, 14:53
Оценка:  0
WTF2wtf
Что делают на Донбассе два российских армейских корпуса и почему они воюют против Украины?
WTF2wtf    19.11.2019, 14:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Одних только танков из россии на оккупированном Донбассе около четырех сотен!!!
VSHIVANKA    19.11.2019, 14:26
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НИКОГДА ДОНБАСС НЕ БУДЕТ С ЩЕНЕВМЕРЛОВКОЙ.....
ОКРАИНУ НУЖНО ДЕЛИТЬ КАК МИНИМУМ НА ДВЕ ЧАСТИ....
WTF2wtf    19.11.2019, 14:34
Оценка:  -1
WTF2wtf
Дели хоть на 100, у себя в Ольгино,
тупое наци на бюджете оккупантов ...
VSHIVANKA    19.11.2019, 14:22
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ОН ДУРАК ИЛИ РОДИЛСЯ ТАК ?
ОН ДУМАЕТ , ЧТО ЖИТЕЛИ ДОНБАССА ПРОСТЯТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ТЫСЯЧИ УБИТЫХ И НАЧНУТ СКАКАТЬ С ФАКЕЛАМИ
ПОД БАНДЕРОВСКИМИ ТРЯПКАМИ ?!
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