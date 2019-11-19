Зеленский ждет от нормандского саммита сроков возвращения Донбасса

Президент ожидает, что нормандская встреча в Париже принесет конкретику в процесс деоккупации.

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Президент Владимир Зеленский ожидает конкретики от переговоров в нормандском формате, запланированных на 9 декабря. В частности он хочет договоренностей о четких сроках деоккупации украинских территорий, заявил он сегодня на брифинге.

Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками, - заявил президент.

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Президент отметил, что назначение встречи в нормандском формате, после того как он был заблокирован с 2016 года, это успех.

Мы должны понимать, что мы должны решить вопрос войны на Донбассе дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат – это, прежде всего, переговоры на высшем уровне. Сейчас очень серьезно готовимся к этой встрече, - заявил он.

Напомним, вчера Кремль подтвердил участие президента Российской Федерации Владимира Путина во встрече в саммите в нормандском формате. Саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже.

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