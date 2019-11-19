Тимошенко - Зеленскому: “Ждем на корпоративах… Можно со своим пианино”

Тимошенко ответила Зеленскому.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому, которы й публично ее потроллил. Об этом она написала на своей странице Facebook.

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Тимошенко ответила на обвинения Зеленского в том, что она предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте.

Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию, ну Вы в курсе... Ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино, - написала Юлия Тимошенко.

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Она также акцентировала, что ей жаль относительно тона, который президент выбрал для своего обращения к ней в публичном пространстве. Именно поэтому она выбрала такой же.

Пост Тимошенко скриншот

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на "сладкие" места. Президент подтвердил информацию Юлии Тимошенко, которую она озвучила на программе Свобода Слова.

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