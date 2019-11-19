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Ляшко на суде отказался от порук

Комментариев: 1
Лидер Радикальной партии сделал важное заявление.
Кадр драки Ляшко и Геруса
Кадр драки Ляшко и Геруса
скриншот из видео

Экс-народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко во время судебного заседания касательно драки с народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герус отказался от порук.

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Об этом сообщает издание Буквы с места событий.

Сообщается, что взять на поруки Ляшко изъявили желание Виталий Куприй, Михаил Волынец, Виктория Сюмар, Валентин Наливайченко и Андрей Лозовой.

Но я, уважаемые коллеги, дали заявления на поруки: и Виталий Куприй, и Михаил Волынец, и Виктория Сюмар, и Валентин Наливайченко, и все остальные. Я вам хочу сказать, что я не нуждаюсь поручительств. Я взрослый, слава Богу, здоров, и ответственный человек. Я не собираюсь не в инвалидную коляску садиться, ни прикидываться больным, ни играть какую-то другую комедию. Как Господь решит так и будет, - сказал Ляшко.

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Он также заявил, что уголовное дело по факту драки с Герусом является фальсифицированным.

Напомним, Ляшко забросали презервативами с вазелином. К заданию суда автобусами свезли массовку в поддержку лидера Радикальной партии, однако прибыли и оппоненты.

 

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Теги: Ляшко, суд, поруки, Герус, драка
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Комментариев (1)
Предаторр    19.11.2019, 16:08
Оценка:  +2
Предаторр
Это логично.Ведь этот гомик очень мечтает оказаться в"петушином куточке".
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