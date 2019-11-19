Суд над Ляшко: Политика забросали презервативами с вазелином

К заданию суда автобусами свезли массовку в поддержку лидера Радикальной партии, однако прибыли и оппоненты.

Читай также: Идет суд над Ляшко - трансляция

Во вторник в 14:00 в Бориспольском городском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Олега Ляшко по делу о драке с народным депутатом фракции “Слуги народа“ Андреем Герусом, когда экс-нардеп устроил драку с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутатом от “Слуги народа“ в Борисполе, защищая бизнес Ахметова

Об этом сообщает “Страна“.

Читай также: Карл Волох: Реакция властей относительно Ляшко неадекватная, это показательная порка

“Перед заседанием к заданию суда автобусы свезли массовку в поддержку лидера Радикальной партии - около 50 человек. Участники массовки развернули символику партии и выстроились перед зданием суда. Поддержать Ляшко также приехали его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также экс-нардепы Евгений Дейдей и Виктория Сюмар“, - говорится в сообщении.

Между тем главного радикала Украины встречали и его противники. Участники движения “Вирок“ бросили в подъехавшего Ляшко презервативы, наполненные вазелином.

Напомним, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко объявили подозрение по делу о драке с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом.

Генпрокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей. Озвучены дата и время суда над Ляшко

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram