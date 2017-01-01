"Отомстила" за подругу: Женщина разбила камнем авто полиции под Киевом

Нападавшая на полицию женщина была пьяна. По факту хулиганства открыто уголовное производство.

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В городе Белая Церковь Киевской области работники полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль. Как выяснилось, за рулем была женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения, ее подруга повела себя агрессивно и повледила авто полици.

Об этом сообщает пресс-отдел ведомства.

В то время, когда в отношении нее полицейские составляли админпротокол по ст. 130 КУоАП, на спасение прибежала ее подруга.

Женщина вела себя вызывающе и нагло, угрожала работникам полиции, выкрикивала нецензурную брань. На замечание правоохранителей не реагировала. Все слова правоохранителей, чтобы она успокоилась, были напрасными.

Агрессивно настроенная женщина подняла большой камень и изо всех сил швырнула его в переднее стекло служебного автомобиля, в салоне которого оформлял админпротокол работник полиции.

Хулиганку, которая пыталась убежать, полицейские догнали и надели на нее наручники.

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Правонарушительницу доставили в отдел полиции. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая занимается предпринимательской деятельностью. Установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составил 0,9 промилле. По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы объявлено о подозрении.

Стоимость нанесенного материального ущерба, который женщина будет возмещать в судебном порядке, составляет 8,5 тысяч гривен.

Как сообщалось, в июне в сети пользователей активно обсуждали видео, где была показана ситуация с участием полиции и семьи с ребенком, где мать напала на правоохранителей.

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