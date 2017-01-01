Гелетей об охране Богдана: “Решение принимал президент”

Госохрана предоставляется в случае прямой угрозы жизни чиновника.

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Экс-глава управления государственной охраной Украины Валерий Гелетей рассказал, что решение относительно предоставления государственных бодигардов принимает президент Украины.

Об этом он заявил в эфире 112-Украина, комментируя скандал с госохраной для Андрея Богдана.

Решение о целесообразности принимается исключительно президентом Украины по представлению начальника Управления государственной охраны или от имени соответствующих органов государственной власти. То есть, президент, по большому счету, принимает решения. Это решение не обсуждается, руководитель государственной охраны обеспечивает, соответственно, это решение, - сказал Гелетей.

Кроме того, Валерий Гелетей рассказал, что госохрана предоставляется в случае прямой угрозы жизни чиновника.

Государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью может осуществляться и в отношении народных депутатов Украины, членов кабинета министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами кабинета министров, судей Конституционного суда, Верховного суда, главы Национального банка, - добавил он.

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Выходя их этого, Гелетей предположил, что Андрею Богдану приходили угрозы, вследствие чего президент решил предоставить ему госохрану. В таком случае это вполне законно, согласно ст. 7 закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" .

Напомним, ранее СМИ писали, что Богдан по распоряжению Зеленского незаконно получил госохрану. Журналисты обнародовали резонансное расследование.

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