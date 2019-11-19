Суд отпустил Олега Ляшко на поруки

Личное обязательство над Ляшко взяли на себя народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец .

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Экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко суд отпустил на поруки. Личное обязательство над Ляшко взяли на себя народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец, пишет hromadske.

Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей экс-депутата без возможности внесения залога. Среди рисков он назвал возможность того, что Ляшко будет влиять на потерпевшего и свидетелей, давить на суд, игнорировать вызовы суда или может скрыться.

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Кроме того, прокурор подчеркнул, что Ляшко может производить повторное правонарушения, поскольку после драки продолжал публично обидно высказываться относительно Андрея Геруса, в том числе и в соцсетях.

Со своей стороны, экс-депутат назвал озвученные риски “смешными“, а прокурора – “идиотом“.

Все те обоснования, которые приводит этот тип в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца. Все это выдумки и все это смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов, - ответил Ляшко.

Адвокат Ляшко в своих доводах невиновности ее подзащитного, в частности, руководствовалась тем, что снятие побоев с Геруса произошло через 5 суток после драки.

Отсутствуют какие-либо доказательства причинно-следственной связи, что именно Олег Валерьевич нанес любые телесные повреждения Герусу. Так, простите, человек 5 дней где-то ходил, гулял, и через 5 дней только эксперт осматривает непосредственно этого человека и делает вывод, что якобы там есть легкие телесные повреждения, - отметила адвокат.

Напомним, 6 ноября председатель комитета Рады по вопросам энергетики, депутат от “Слуги народа“ Андрей Герус и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроили драку в аэропорту “Борисполь“.

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