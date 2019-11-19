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Суд отпустил Олега Ляшко на поруки

Комментариев: 10
Личное обязательство над Ляшко взяли на себя народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец .
Суд отпустил Ляшко на поруки
Суд отпустил Ляшко на поруки
facebook.com/O.Liashko

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Экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко суд отпустил на поруки. Личное обязательство над Ляшко взяли на себя народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец, пишет hromadske.

Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей экс-депутата без возможности внесения залога. Среди рисков он назвал возможность того, что Ляшко будет влиять на потерпевшего и свидетелей, давить на суд, игнорировать вызовы суда или может скрыться.

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Кроме того, прокурор подчеркнул, что Ляшко может производить повторное правонарушения, поскольку после драки продолжал публично обидно высказываться относительно Андрея Геруса, в том числе и в соцсетях.

Со своей стороны, экс-депутат назвал озвученные риски “смешными“, а прокурора – “идиотом“.

Все те обоснования, которые приводит этот тип в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца. Все это выдумки и все это смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов, - ответил Ляшко.

Адвокат Ляшко в своих доводах невиновности ее подзащитного, в частности, руководствовалась тем, что снятие побоев с Геруса произошло через 5 суток после драки.

Отсутствуют какие-либо доказательства причинно-следственной связи, что именно Олег Валерьевич нанес любые телесные повреждения Герусу. Так, простите, человек 5 дней где-то ходил, гулял, и через 5 дней только эксперт осматривает непосредственно этого человека и делает вывод, что якобы там есть легкие телесные повреждения, - отметила адвокат.

Напомним, 6 ноября председатель комитета Рады по вопросам энергетики, депутат от “Слуги народа“ Андрей Герус и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроили драку в аэропорту “Борисполь“.

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Теги: суд, арест, драка, нападение, Ляшко, Олег Ляшко, Андрей Герус
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Комментариев (10)
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Boxerogos-    19.11.2019, 19:25
Оценка:  +2
Boxerogos-
Прокуроры идиоты и воры это норма! Слуги Урода менять ничего не будут....
Letohradek    19.11.2019, 19:05
Оценка:  -1
Letohradek
Любопытно, будет ли суд над депутатом Шевченко, ударившего Олега Ляшка в кулуарах РАДЫ?
ВасяизИваново    19.11.2019, 19:22
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Одно дело депутат ударил депутата/, внутри депутатские разборки обоих неприкосновенных, другое дело непредставитель власти (без неприкосновенности) ударил представителя! Понимать должон, эх темнота!
Woodbrother    19.11.2019, 18:48
Оценка:  0
Woodbrother
Когда арестуют Геруса ?
Путин_xyйло    19.11.2019, 19:08
Оценка:  0
Путин_xyйло
Никогда. Прислугу не трогают.
ВасяизИваново    19.11.2019, 19:24
Оценка:  -2
ВасяизИваново
А за что? За то что он обеспечивал Украине более дешевое электричество, и делал Украинскую промышленность более конкурентноспособную, ну и простым потребителям экономия.
kapablankas    19.11.2019, 18:41
Оценка:  -2
kapablankas
на кримінал ця справа звісно не тягнула але,
але тепер до слідчого Ляшко буде ходить по першому свистку
бо на разі можуть і до СІЗО за неявку
Woodbrother    19.11.2019, 18:49
Оценка:  0
Woodbrother
Клоунская власть ничего не умеет. Они даже свистеть не смогут.
kapablankas    19.11.2019, 18:52
Оценка:  0
kapablankas
побачимо
Путин_xyйло    19.11.2019, 19:07
Оценка:  0
Путин_xyйло
Они уже насвистели! Говорят же не свисти... Но себе на повышение они наскребли.
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