В суд передано дело экс-главы Запорожской ОГА

Чиновника обвиняют в недостоверном декларировании на 35 млн грн и неуказании в декларации имущества еще на 8 млн.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило досудебное расследование по делу в отношении бывшего председателя Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля. Теперь это дело рассмотрит Антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник в декларации за 2016 и 2017 годы внес ложные сведения о стоимости объектов декларирования на общую сумму почти 35 млн гривен. Кроме того, он не задекларировал земельный участок, автомобили, доходы и корпоративные права, общая стоимость которых оценивается в 8 млн гривен.

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В НАБУ также отметили, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

По согласованию прокуроров САП 9 июля 2019 Брылю сообщили о подозрении по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает штраф 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (4,8 – 5,7 млн грн), общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, экс-нардеп “забыл“ задекларировать 4,7 млрд грн долгов. Бывшему депутату, который в данный момент скрывается, заочно сообщено о подозрении.

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