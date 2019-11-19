Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен
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Бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая, задержанная с директором департамента Офиса Президента Кондзелей, вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 576 тыс. гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Виталий Григорив.
“Внесли залог и вчера поздно вечером она вышла из СИЗО“, - сказал он.
По его словам, залог внесли друзья Лесничей.
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Лесничую в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.
Как сообщалось, 13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении трем участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника.
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