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Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен

Комментариев: 4
Экс-заместитель министра культуры Лесничая подозревается в пособничестве во взяточничестве чиновнице ОП Кондзеле .
Залог внесли друзья Лесничей
Залог внесли друзья Лесничей
Вікторія Ліснича / Facebook

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Бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая, задержанная с директором департамента Офиса Президента Кондзелей, вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 576 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Виталий Григорив.

“Внесли залог и вчера поздно вечером она вышла из СИЗО“, - сказал он.

По его словам, залог внесли друзья Лесничей.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Лесничую в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.

Как сообщалось, 13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении трем участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника.

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Теги: коррупция, взятка, чиновница
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Комментариев (4)
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АХТИАР    19.11.2019, 13:28
Оценка:  +2
АХТИАР
откуда такие деньги у этих честных людей
alex-zol    19.11.2019, 13:03
Оценка:  0
alex-zol
а че такое, не понравилось?
КимЧенПых    19.11.2019, 13:08
Оценка:  0
КимЧенПых
не та плазма висела
Путин_xyйло    19.11.2019, 13:26
Оценка:  +2
Путин_xyйло
А кацапам не пох?
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