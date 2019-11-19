Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ляшко подал в суд на НАПК

Комментариев: 2
Экс-нардеп требует отменить решение НАПК, признающее нарушения в его декларации за 2017 год.
Ляшко подал в суд на НАПК
Ляшко подал в суд на НАПК
Фейсбук О.Ляшко

Читай также: Ляшко забросали презервативами с вазелином

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко подал иск в Окружной административный суд города Киева на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Скандальный политик просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК по поводу его декларации за 2017 год (исправленной). Согласно выводу агентства после полной проверки документов, политик внес недостоверные данные в декларацию.

Читай также: В сеть попало видео с танцующим Ляшко

Экс-нардеп просит ОАСК также признать незаконным и отменить решение НАПК, в котором говорится, что в действиях Ляшко обнаружены признаки правонарушения, связанного с коррупцией.

Напомним, суд отпустил Олега Ляшко на поруки. Личное обязательство над Ляшко взяли на себя народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Ляшко, суд, НАПК, декларация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
kapablankas    19.11.2019, 20:59
Оценка:  0
kapablankas
опездол
VVTF2wtf_uebok    19.11.2019, 20:47
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Всё что может требовать этот бойфренд, это большую и толстую морковку в свой шоколадный глаз))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь