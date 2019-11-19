Экс-нардеп требует отменить решение НАПК, признающее нарушения в его декларации за 2017 год.

Ляшко подал в суд на НАПК Фейсбук О.Ляшко

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Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко подал иск в Окружной административный суд города Киева на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Скандальный политик просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК по поводу его декларации за 2017 год (исправленной). Согласно выводу агентства после полной проверки документов, политик внес недостоверные данные в декларацию.

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Экс-нардеп просит ОАСК также признать незаконным и отменить решение НАПК, в котором говорится, что в действиях Ляшко обнаружены признаки правонарушения, связанного с коррупцией.

Напомним, суд отпустил Олега Ляшко на поруки. Личное обязательство над Ляшко взяли на себя народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец.

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