Под Киевом вандалы забросали камнями скорый поезд в Одессу

Никто из пассажиров поезда не пострадал.

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Под Киевом в воскресенье, 17-го ноября, хулиганы забросали камнями скорый поезд сообщением “Киев - Одесса“, разбив окна в четырех вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

К счастью, во время нападения никто из пассажиров поезда не пострадал. Хулиганы повредили шесть боковых стеклопакетов в четырех вагонах.

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Отмечается, что ранее аналогическим нападениям подверглись поезда харьковского, криворожского и запорожского направлений. С начала 2019 года “Укрзализныця“ из-за вандалов понесла убытков на 350 тысяч гривен. Кроме того, полиция открыла уголовное дело на хулиганов, которые совершили нападение на поезд “Интерсити“ сообщением “Пшемышль - Киев“.

От нападения пострадали в четыре вагона поезда facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщалось , в феврале хулиганы забросали камнями поезд Киев-Рахов, были пострадавшие.

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