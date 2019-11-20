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Под Киевом вандалы забросали камнями скорый поезд в Одессу

Комментариев: 2
Никто из пассажиров поезда не пострадал.
Вандалы повредили шесть боковых стеклопакетов
Вандалы повредили шесть боковых стеклопакетов
facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Под Киевом в воскресенье, 17-го ноября, хулиганы забросали камнями скорый поезд сообщением “Киев - Одесса“, разбив окна в четырех вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

К счастью, во время нападения никто из пассажиров поезда не пострадал. Хулиганы повредили шесть боковых стеклопакетов в четырех вагонах.

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Отмечается, что ранее аналогическим нападениям подверглись поезда харьковского, криворожского и запорожского направлений. С начала 2019 года “Укрзализныця“ из-за вандалов понесла убытков на 350 тысяч гривен. Кроме того, полиция открыла уголовное дело на хулиганов, которые совершили нападение на поезд “Интерсити“ сообщением “Пшемышль - Киев“.

От нападения пострадали в четыре вагона поезда
От нападения пострадали в четыре вагона поезда
facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщалось , в феврале хулиганы забросали камнями поезд Киев-Рахов, были пострадавшие.

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Теги: поезд, камни, вандалы, Киевская область
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Комментариев (4)
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Woodbrother    20.11.2019, 10:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Судя по фоткам, мудаки кидали камни в интерсити плюс-"Тарпан". За это садить надо надолго.
SEMPENTY    20.11.2019, 10:34
Оценка:  +2
SEMPENTY
Вот может я чего то не понимаю, но неужели так сложно поймать этих дебилов и отправить топтать зону?
asfd0    20.11.2019, 10:46
Оценка:  0
asfd0
Ловить бесполезно, ветеранские организации всё равно отмажут.
IrenaSH    20.11.2019, 10:28
Оценка:  +3
IrenaSH
Сажать в поезда стрелков с автоматами. Хулиганов станет намного меньше.
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