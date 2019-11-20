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Зеленский рассказал, кем хотел стать, когда жил в Кривом Роге

Комментариев: 1
Президент сознался, что хотел стать дипломатом.
Зеленский пообщался с детьми
Зеленский пообщался с детьми
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сознался, что, когда жил в Кривом Роге, мечтать стать дипломатом. 

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Об этом он рассказал на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". Трансляцию мероприятия вел Офис президента.

Президент отметил, что в юношестве считал Киев “зарубежьем” в сравнении с Кривым Рогом.

Я хотел учиться на дипломата в Киеве, но тогда я жил в Кривом Роге, и Киев тогда был для меня "зарубежьем". Было такое ощущение, - сказал Зеленский.

Он также отметил, что не является пограничником, “но также немного защищает наше государство”.

Дети умнее взрослых - это правда. Поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми, - добавил Зеленский.

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Напомним, Зеленский сказал детям в Раде, что “уже пора менять этих депутатов”. Президент сделал неоднозначное заявление.

 

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Теги: Зеленский, дети, Рада, дипломат
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    20.11.2019, 12:10
Оценка:  -1
Lyonya-Space
А почему не портфелем, ранцем или барсеткой?
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