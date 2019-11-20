Зеленский рассказал, кем хотел стать, когда жил в Кривом Роге
Президент Украины Владимир Зеленский сознался, что, когда жил в Кривом Роге, мечтать стать дипломатом.
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Об этом он рассказал на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". Трансляцию мероприятия вел Офис президента.
Президент отметил, что в юношестве считал Киев “зарубежьем” в сравнении с Кривым Рогом.
Я хотел учиться на дипломата в Киеве, но тогда я жил в Кривом Роге, и Киев тогда был для меня "зарубежьем". Было такое ощущение, - сказал Зеленский.
Он также отметил, что не является пограничником, “но также немного защищает наше государство”.
Дети умнее взрослых - это правда. Поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми, - добавил Зеленский.
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Напомним, Зеленский сказал детям в Раде, что “уже пора менять этих депутатов”. Президент сделал неоднозначное заявление.
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