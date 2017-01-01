Летом в Днепре начнут реконструкцию аэропорта

Руководство страны надеется, что уже весной 2022 года он сможет принимать рейсы.

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Строительство нового аэродрома в международном аэропорту Днепра начнется летом 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Бондаренко.

По информации руководства региона, в настоящее время осуществляется отбор проектировщика - он станет известен в декабре 2019 года. В мае 2020 определится генподрядчик.

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Согласно проекту, который представил Бондаренко председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, аэропорт будет иметь взлетно-посадочную полосу, которая сможет принять самолеты всех типов, а также современный терминал. Планируется, что его пропускная способность достигнет 3 млн человек в год.

В свою очередь, Разумков выразил надежду, что весной 2022 аэропорт сможет принимать самолеты.

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В Днепропетровской ОГА отметили, что над проектом параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу, на что в госбюджете-2020 заложен 1 млрд грн. Она будет длиной 3,2 км и получит современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование.

Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH, принадлежащая харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность - до 1000 человек в час.

Общая стоимость проекта - 180 млн долларов.

Напомним, в Карпатах построят 100-километровое транспортное кольцо за 1 млрд грн. Гигантская транспортная развязка объединит три области и главные горные курорты.

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