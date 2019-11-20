ПЦУ обратилась к Зеленскому и ОБСЕ с просьбой о защите храма в Крыму

Оккупанты оказывают давление на крымскую епархию и пытаются уничтожить ее собственность на полуострове.

Читай также: Сторонники УПЦ КП устроили акцию протеста в Киеве

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает президента Владимира Зеленского, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры по прекращению давления оккупационными властями в Крыму на ПЦУ. Об этом говорится в заявлении Священного Синода ПЦУ, опубликованного на официальном сайте церкви.

В частности украинская церковь обеспокоена планами оккупационных властей по уничтожению единственного храма Православной церкви Украины в Симферополе и центра Крымской епархии ПЦУ, доступ к которому ранее уже был невозможен из-за действий оккупационной администрации.

Ранее Комитет ООН по правам человека в связи с полученной жалобой от православных украинских верующих Симферополя в качестве временной меры дважды обязывал Россию не выселять Крымскую епархию ПЦУ из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Однако власти РФ игнорируют обязательства, - говорится в сообщении.

Читай также: РПЦ отреагировала на признание ПЦУ Александрийским патриархатом

Также отмечается, что “администрация Евпатории“ обратилась в “суд“ с целью обязать Управление Крымской епархии УПЦ (ПЦУ) снести “собственными силами“ храм в честь Успения образа Божией Матери “Неопалимая Купина“ религиозной общины ПЦУ.

В ПЦУ подчеркивают, что подобные действия являются грубым нарушением международных обязательств РФ в сфере обеспечения прав человека.

Обращаемся к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, Кабинету министров Украины, правоохранительным органам дать надлежащую оценку выше упомянутым действиям оккупационной российской власти в Крыму и принять возможные меры для их прекращения, в том числе дипломатическим путем, - сказано в заявлении.

Читай также: Польская церковь отказалась признать ПЦУ

Кроме того, в ПЦУ просят международное сообщество, демократические страны и международные организации, в частности ООН и ОБСЕ, принять неотложные меры, чтобы побудить РФ прекратить грубое нарушение права на свободу совести в Крыму.

Напомним, Александрийский патриарх признал ПЦУ. Православная церковь Украины признана второй по значимости православной церковью мира – Александрийской.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.