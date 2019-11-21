Все пятеро лишились дома, когда их города и поселки оккупировала РФ.

Сенцову и еще 4 экс-пленникам Кремля купили квартиры в Киеве Фейсбук О.Сенцова

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Пятерым экс-пленникам Кремля, освобожденным в рамках обмена 7 сентября, приобретены квартиры в Киеве. В частности жилье получили Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Артур Панов и Алексей Сизонович, сообщает пресс-служба фонда Виктора Пинчука.

Приобретение квартир оплатил Фонд Пинчука. Сообщается, что недвижимость куплена в домах не старше 2004 года и готова для проживания.

Владельцы жилья выбирали квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были определены ими как приоритетные, - говорится в сообщении.

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Все пятеро украинцев, освобожденных из российского плена, до начала войны проживали на территориях, которые сегодня оккупирует РФ – в Крыму и на Донбассе.

Напомним, в середине сентября освобожденным из плена украинским морякам купили новые двухкомнатные квартиры в Одессе. Все моряки получили жилье в одном доме.

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