Зеленский о Джокере: Может, он среди нас даже сейчас

Президент прокомментировал скандалы с участием пранкера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что читал переписки пранкера Джокера, но сейчас в интернете распространяют много фейков.

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Об этом он рассказал в ходе брифинга в Очакове.

Гарант ответил на вопрос о том, читал ли он переписку пранкера, который общается с народными депутатами и государственными деятелями.

Что-то читал Джокера, - сказал президент.

Также Зеленского спросили, проводит ли он проверки переписок пранкера с чиновниками и политиками.

Я не знаю просто, кто это. Сложно сказать… Сейчас столько фейков в интернете, обо всем пишут. Помните, когда у меня была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите. Поэтому я не знаю. Я не знаю, кто такой Джокер. Может, он среди нас даже сейчас, - сказал президент, улыбаясь.

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Напомним, Зеленский не хотел бы, чтобы Коломойский "решал" во внешней политике. Владимир Зеленский высказался по поводу заявления Игоря Коломойского о дружбе с РФ.

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