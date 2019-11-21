Суд допрашивает Пашинского по делу о расстреле Евромайдана
Читай также: Зеленский пообещал семьям погибших на Майдане закрытую встречу
Суд по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве во время событий Революции Достоинства допрашивает бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, который в настоящее время содержится в СИЗО по другому делу. Об этом сообщает Hromadske.
В частности Пашинский заявил, что не знает, сколько так называемых “сотен“ было сформировано во время Майдана, поскольку сам он не входил в совет Майдана.
Майдан нельзя рассматривать как военную или парамилитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. “Свобода“, партия Кличко и “Батькивщина“ осуществляли это финансирование, - заявил экс-депутат.
Кроме того, Пашинский рассказал подробности по захвату Октябрьского дворца.
Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел в Мариинский парк. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем, - заявил он.
Читай также: В Украине отмечают День достоинства и свободы
Также на вопрос адвоката экс-беркутовцев Степана Решко, Пашинский сообщил, что не видел, чтобы кто-то бросал “коктейли Молотова“ в милицию.
Пашинский также утверждает, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ.
Напомним, генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. Исчезли два тома по одному из дел. Также были повреждены носители информации и ее невозможно восстановить.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
"Группа вооруженных людей в центре столицы, подняв стрельбу и побив нескольких граждан, закрылась в подвальном помещении"
14 марта 2014 Bigmir