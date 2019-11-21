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Суд допрашивает Пашинского по делу о расстреле Евромайдана

Комментариев: 7
Пашинский говорит, что протестующие понимали невозможность силовой победы.
Экс-нардеп и участник Евромайдана Сергей Пашинский
Экс-нардеп и участник Евромайдана Сергей Пашинский
Фейсбук С.Пашинского

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Суд по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве во время событий Революции Достоинства допрашивает бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, который в настоящее время содержится в СИЗО по другому делу. Об этом сообщает Hromadske.

В частности Пашинский заявил, что не знает, сколько так называемых “сотен“ было сформировано во время Майдана, поскольку сам он не входил в совет Майдана.

Майдан нельзя рассматривать как военную или парамилитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. “Свобода“, партия Кличко и “Батькивщина“ осуществляли это финансирование, - заявил экс-депутат.

Кроме того, Пашинский рассказал подробности по захвату Октябрьского дворца.

Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел в Мариинский парк. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем, - заявил он.

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Также на вопрос адвоката экс-беркутовцев Степана Решко, Пашинский сообщил, что не видел, чтобы кто-то бросал “коктейли Молотова“ в милицию.

Пашинский также утверждает, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ.

Напомним, генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. Исчезли два тома по одному из дел. Также были повреждены носители информации и ее невозможно восстановить.

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Теги: Пашинский, суд, Евромайдан, допрос
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Комментариев (7)
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МСергей    21.11.2019, 14:00
Оценка:  +3
МСергей
улица Льва Толстого, 23/1
"Группа вооруженных людей в центре столицы, подняв стрельбу и побив нескольких граждан, закрылась в подвальном помещении"
МСергей    21.11.2019, 14:01
Оценка:  +3
МСергей
"представители Самообороны Майдана и нардеп и глава АП Сергей Пашинский. После переговоров с ними, вооруженные люди вышли из подвала и в сопровождении Самообороны, не сложив оружия, ушли в неизвестном направлении."
14 марта 2014 Bigmir
Boxerogos    21.11.2019, 13:52
Оценка:  +5
Boxerogos
Майдан был прекрасно организован,скоординирован и профинансирован.Только идиот может подумать что Майдан был неорганизованным,что это была"волна народного гнева"и т.п.бред.Помпео уже в открытую сказал что Украина-проект США,над которым они работали много лет.Откуда"растут ноги"Майдана знают все,у ко
Boxerogos    21.11.2019, 13:55
Оценка:  +4
Boxerogos
го есть мозг.Массовых жертв могло бы и не быть,Майдан после первых жертв начал сдуваться,практически опустев.Но это не устроило лидеров тогдашней оппозиции,которые не захотели в тюрьму за попытку госпереворота.И они погнали своих сторонников в наступление,а своим"мясникам"дали приказ расстреливать и
Boxerogos    21.11.2019, 13:57
Оценка:  +3
Boxerogos
ментов и наступающих.А затем голословно обвинили в этих убийствах труса Януковича и захватили власть.Позже спилили деревья,в которых были сотни пуль и по которым можно было бы легко установить траекторию полёта этих пуль.Это была спецоперация.И она удалась.
П    21.11.2019, 13:50
Оценка:  +1
П
Вот Пашинский молодец, на допросы ходит. Петро, бери пример.
alex-zol    21.11.2019, 13:53
Оценка:  +5
alex-zol
ага, ходит)))))))) вот петя рядом присядет, тогда тоже будет ходить)))))))))
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