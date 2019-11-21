Суд допрашивает Пашинского по делу о расстреле Евромайдана

Пашинский говорит, что протестующие понимали невозможность силовой победы.

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Суд по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве во время событий Революции Достоинства допрашивает бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, который в настоящее время содержится в СИЗО по другому делу. Об этом сообщает Hromadske.

В частности Пашинский заявил, что не знает, сколько так называемых “сотен“ было сформировано во время Майдана, поскольку сам он не входил в совет Майдана.

Майдан нельзя рассматривать как военную или парамилитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. “Свобода“, партия Кличко и “Батькивщина“ осуществляли это финансирование, - заявил экс-депутат.

Кроме того, Пашинский рассказал подробности по захвату Октябрьского дворца.

Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел в Мариинский парк. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем, - заявил он.

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Также на вопрос адвоката экс-беркутовцев Степана Решко, Пашинский сообщил, что не видел, чтобы кто-то бросал “коктейли Молотова“ в милицию.

Пашинский также утверждает, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ.

Напомним, генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. Исчезли два тома по одному из дел. Также были повреждены носители информации и ее невозможно восстановить.

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