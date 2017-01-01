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Впервые в Украине пересадку почки сделали в районной больнице

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До сих пор такие операции проводили только в крупных больницах областных центров.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

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В Ковельской районной больнице (Волынская область) успешно провели трансплантацию почки. Это первая трансплантация в больнице районного уровня в истории Украины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

19 сентября Ковельское городское территориальное медицинское объединение получило лицензию для осуществления трансплантации органов. До этого в Украине было пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах проводили трансплантации почек. Отмечается, что в Украине существует необходимость проводить около 3 тысяч подобных операций в год.

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Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал ее муж. Подготовка к трансплантации длилась 6 месяцев.

История Ковельской больницы доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти, - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в Минздраве сказали, сколько украинцев переболеет гриппом этой зимой. По самым скромным подсчетам вирус поразит 4,8 млн человек.

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Теги: пересадка почки, Ковель, Волынская область, больница, пересадка органов
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