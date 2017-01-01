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По Харьковом отчим изнасиловал 14-летнюю девочку

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Задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством.
Родные родители девочки умерли
Родные родители девочки умерли
zakarpatpost.net
В Харьковской области отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу и хотел совершить суицид, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-центр ГУ НП области.
 
Злоумышленником оказался 49-летний отчим потерпевшей. 
 
Правоохранители установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина склонил несовершеннолетнею к половому контакту.
 
Полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.
 
Следственным отделом открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УК Украины).
 
Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.
 
Напомним, на Волыни трое мужчин изнасиловали девушку. Подозреваемых уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

 

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Теги: Харьковская область, полиция, изнасилование
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