По Харьковом отчим изнасиловал 14-летнюю девочку

Задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством.

В Харьковской области отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу и хотел совершить суицид, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-центр ГУ НП области.

Злоумышленником оказался 49-летний отчим потерпевшей.

Правоохранители установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина склонил несовершеннолетнею к половому контакту.

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Полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.

Следственным отделом открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.

Напомним, на Волыни трое мужчин изнасиловали девушку. Подозреваемых уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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