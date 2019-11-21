Львовского градоначальника подозревают в причинении ущерба на сумму более 93 млн грн.

Прокуратура будет просить для Садового залог в 50 млн грн Фейсбук А.Садового

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в суде будет просить для мэра Львова Андрея Садового меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Об этом сообщила в комментарии “Укринформу“ пресс-секретарь ведомства Ольга Посталюк.

Будем просить залог в размере 50 млн грн, - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.

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Сам Садовый выразил удивление столь большой суммой залога и отметил, что ему придется продать что-то из семейного имущества, чтобы набрать такую сумму залога.

Я себе с трудом представляю, где они эту сумму насчитали, - заявил мэр Львова.

Ранее в прокуратуре заявили, что своими действиями Садовый и другие чиновники львовской мэрии нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 миллиона гривен.

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при отчуждении земельного участка под строительство индустриального парка.

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