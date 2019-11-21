Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прокуратура будет просить для Садового залог в 50 млн грн

Комментариев: 4
Львовского градоначальника подозревают в причинении ущерба на сумму более 93 млн грн.
Прокуратура будет просить для Садового залог в 50 млн грн
Прокуратура будет просить для Садового залог в 50 млн грн
Фейсбук А.Садового

Читай также: Прокуратура требует взять под стражу чиновницу ОП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в суде будет просить для мэра Львова Андрея Садового меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Об этом сообщила в комментарии “Укринформу“ пресс-секретарь ведомства Ольга Посталюк.

Будем просить залог в размере 50 млн грн, - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.

Читай также: ВАСУ занялся делом Насирова

Сам Садовый выразил удивление столь большой суммой залога и отметил, что ему придется продать что-то из семейного имущества, чтобы набрать такую сумму залога.

Я себе с трудом представляю, где они эту сумму насчитали, - заявил мэр Львова.

Ранее в прокуратуре заявили, что своими действиями Садовый и другие чиновники львовской мэрии нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 миллиона гривен.

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при отчуждении земельного участка под строительство индустриального парка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Садовый, Львов, прокуратура, САП, залог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Нужны-Погромы    21.11.2019, 17:58
Оценка:  -2
Нужны-Погромы
Для Зелёного Клоуна нужно просить 500 Миллиардов и менору в ж.опу. а 50 Миллиардов он уже неворовал.
Нужны-Погромы    21.11.2019, 17:57
Оценка:  -2
Нужны-Погромы
Коломойша и Сорос приказали Клоуну убрать ихних конкурентов
сильвер36    21.11.2019, 17:55
Оценка:  0
сильвер36
продать что то, тоесть даже не четверть, не половину, так что нахапал он будь здоров
СтальнаяКрыса    21.11.2019, 17:49
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Будет время, когда за нашего президента Зе прокуратура будет просить 50 миллиардов гривен.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь