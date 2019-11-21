Украина не планирует депортацию жителей ОРДЛО – СНБО

Глава СНБО опроверг очередную выдумку кремлевских пропагандистов о якобы готовящейся депортации жителей Донбасса.

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Документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии “Радіо Свобода“.

По его словам, так называемый “документ“, который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы подконтрольных России группировок “ЛДНР“, является фейковым.

Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом “документе“, - отметил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, Россия продолжает распространять фейки для создания нужного информационного фона.

Россия продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Бо́льшую глупость найти сложно было бы, - заявил Данилов.

Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о “тайном“ плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса, в рамках которой жителей оккупированной части Донбасса якобы ожидает “зачистка“.

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