Мероприятие состоялось на Аллее Героев Небесной Сотни.

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На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшими участниками Революции достоинства. На молебен собралось около сотни человек, сообщает Цензор.нет.

Они возложили цветы и зажгли свечи на мемориале, посвящённому погибшим участникам Революции достоинства в 2013-14 гг.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года. В утренних мероприятиях сегодня принял участие президент Зеленский.

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