В Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции Достоинства
Мероприятие состоялось на Аллее Героев Небесной Сотни.
В Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции Достоинства
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В Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции Достоинства
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На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшими участниками Революции достоинства. На молебен собралось около сотни человек, сообщает Цензор.нет.
Они возложили цветы и зажгли свечи на мемориале, посвящённому погибшим участникам Революции достоинства в 2013-14 гг.
Напомним, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года. В утренних мероприятиях сегодня принял участие президент Зеленский.
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