Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции Достоинства

Комментариев: 0
Мероприятие состоялось на Аллее Героев Небесной Сотни.
В Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции Достоинства
© censor.net.ua
Фото 1/18
В Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции Достоинства
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Зеленский: Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшими участниками Революции достоинства. На молебен собралось около сотни человек, сообщает Цензор.нет.

Они возложили цветы и зажгли свечи на мемориале, посвящённому погибшим участникам Революции достоинства в 2013-14 гг.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года. В утренних мероприятиях сегодня принял участие президент Зеленский.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: молебен, Небесная сотня, День Достоинства и Свободы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь