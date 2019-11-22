Стало известно, почему обломалось шасси у самолета в Одессе

Стали известны причины экстренной посадки самолета Boeing 73 турецкой компании Boeing 73.

По предварительным выводам специалистов, причиной поломки стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

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“На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. Комиссия продолжает расследовать причины инцидента“ – говорится в сообщении.

Заявление пресс-службы Скрин

В связи с этим, аэропорт “Одесса” приостановил воздушное движение до 14:00 - заявили в аэропорту

Как сообщалось ранее, 21 ноября, рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Одессу, при касании ВПП подломил переднюю стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

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