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Арахамию вызвали в НАБУ на допрос о взятках нардепов

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Арахамия будет свидетельствовать по делу о взятках.
Давид Арахамия
Давид Арахамия
facebook.com/david.braun.50951

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет свидетельствовать по делу о взятках народных депутатов Украины в Национальном антикоррупционном бюро. 

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Об этом он сообщил на программе "Право на владу" на 1+1.

Телеведущая Наталья Мосейчук отметила, что Арахамия был первым нардепом, который открыто заявил о взяточничестве среди народных избранников. Арахамия ответил Мосейчук и анонсировал допрос в НАБУ.

Я кстати, уже иду в НАБУ. Мне вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания, то есть процесс идет, - добавил он.

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Напомним, Арахамия пригрозил силовикам сокращением финансирования вдвое. Так глава пропрезидентской фракции парламента предлагает наказывать плохо работающие правоохранительные структуры.

 

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Теги: Арахамия, НАБУ, допрос
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