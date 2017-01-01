Арахамию вызвали в НАБУ на допрос о взятках нардепов

Арахамия будет свидетельствовать по делу о взятках.

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет свидетельствовать по делу о взятках народных депутатов Украины в Национальном антикоррупционном бюро.

Читай также: “Нам стыдно”: Нардеп извинилась за скандалы вокруг “Слуги народа”

Об этом он сообщил на программе "Право на владу" на 1+1.

Телеведущая Наталья Мосейчук отметила, что Арахамия был первым нардепом, который открыто заявил о взяточничестве среди народных избранников. Арахамия ответил Мосейчук и анонсировал допрос в НАБУ.

Я кстати, уже иду в НАБУ. Мне вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания, то есть процесс идет, - добавил он.

Читай также: Арахамия о Джокере: Должен ему бутылку

Напомним, Арахамия пригрозил силовикам сокращением финансирования вдвое. Так глава пропрезидентской фракции парламента предлагает наказывать плохо работающие правоохранительные структуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram