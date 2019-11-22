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Украина проиграла два дела в Европейском суде по правам человека

Комментариев: 2
Двое заключенных получат в общей сумме около 25 тыс евро компенсации.
Украина проиграла два дела в ЕСПЧ
Украина проиграла два дела в ЕСПЧ
wikipedia.org

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, в котором признал Украину виновной в нарушении прав двух заключенных и постановил выплатить им почти 25 тыс. евро, пишет Укринформ.

Так, в деле “Смелянская против Украины“ ЕСПЧ признал нарушение Европейской конвенции по правам человека об условиях содержания в СИЗО, достаточности оснований содержания под стражей и неоказание необходимого медицинского обеспечения.

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Как сообщается, в феврале 2011 года против Виктории Смелянской возбудили уголовное производство по подозрению в нелегальном приобретении, хранении и распространении наркотиков. С января по ноябрь 2011 года она находилась в Харьковском СИЗО.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить истице 10 000 евро за нематериальный ущерб.

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В деле “Мельник против Украины“ Европейский суд признал ненадлежащее обращение с лицом в отделении милиции и неэффективное расследование. Также суд признал нарушением прав плохие условия содержания истца в колониях, а также принуждение его к признанию в преступлении.

Николая Мельника осудили за участие в ограблении, которое произошло в Киеве в январе 2007 года. В июне 2018 он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания.

Суд обязал Украину выплатить 12 000 евро за нематериальный ущерб, 2760 евро судебных издержек и 30 евро компенсации за почтовые отправления.

Напомним, тюремщики избили онкобольную заключенную из-за иска в ЕСПЧ. ГБР ведет расследование вопиющего случая, который уже находится на контроле у омбудсмена.

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Теги: ЕСПЧ, суд, права человека, заключенные
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Комментариев (2)
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Бигсэм    22.11.2019, 12:56
Оценка:  +1
Бигсэм
Думаю, это лишь малая часть подобных решений.
asfd0    22.11.2019, 12:47
Оценка:  +1
asfd0
Короче европе от незалежной уже ничего не нужно, довели нэньку до нужной им кондиции и глаза ни на что закрывать уже не будут как раньше.
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