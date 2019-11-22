Постирали вещи и шторки: В РФ заявили, что корабли вернули с ремонтом

Всплыла новая информация вокруг возвращения кораблей.

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В России заявили, что возвращенные Украине артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были захваченные в Керченской протоке, были отмыты, отремонтированы, а также на них было оставлено штатное вооружение.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на собственный информированный источник.

Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы, - сказал источник.

Он также заявил, что в РФ “позаботились” о том, чтоб корабли вернулись в родной порт красивыми. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а также постирали оставленную одежду и обмундирование.

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Кроме того, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее в СМИ писали, что россияне украли с кораблей нижнее белье моряков. Бывший экипаж возвращенных катеров недоумевает, зачем россиянам понадобилось б/у нижнее белье.

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