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Постирали вещи и шторки: В РФ заявили, что корабли вернули с ремонтом

Комментариев: 27
Всплыла новая информация вокруг возвращения кораблей.
Фото возвращенного корабля
Фото возвращенного корабля
facebook.com/alex.mochanov

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В России заявили, что возвращенные Украине артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были захваченные в Керченской протоке, были отмыты, отремонтированы, а также на них было оставлено штатное вооружение.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на собственный информированный источник.

Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы, - сказал источник.

Он также заявил, что в РФ “позаботились” о том, чтоб корабли вернулись в родной порт красивыми. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а также постирали оставленную одежду и обмундирование.

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Кроме того, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее в СМИ писали, что россияне украли с кораблей нижнее белье моряков. Бывший экипаж возвращенных катеров недоумевает, зачем россиянам понадобилось б/у нижнее белье.

 

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Теги: корабли, РФ, вещи, моряки
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Комментариев (27)
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farfalle    22.11.2019, 14:13
Оценка:  -3
farfalle
А где тот морячок, чьи труханы вонючие выбросили? Помылся хоть?
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 14:18
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
не, до сих пор воняет, как и все быдлосрагули)))))))
Антибес    22.11.2019, 14:02
Оценка:  -5
Антибес
Браво!Сегодня бабушка Виолетта превзошла себя,высравшись в одной ветке сразу под пятью разными никами!)))))
WTF2wtf    22.11.2019, 14:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxeorogos,
скачи дальше нахyй, шизоид-укринофоб из раши
ВыВсеВрети    22.11.2019, 14:07
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
рог, тебе уже пора!..а то поздно будет!...)))))
не, руцкий - безусловно генетический идиот!...)))))))))
Антибес    22.11.2019, 14:11
Оценка:  -4
Антибес
Бабуля,под двумя никами ответила.Но это мало.У тебя же здесь минимум 30 рабочих ников.И ммнусов мало.Совсем ты разленилась,старушка.Понимаю, старость-не радость.)))))
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 14:11
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
жoпа, ты не торопись никуда, у тебя еще полная яма гавнища, жрать надолго хватит))))))))
ЗаУкраїну    22.11.2019, 13:57
Оценка:  -8
ЗаУкраїну
да ну на...а вчерась совсем другое БМ нам писал....и шли они на буксирах, и унитазы свинтили, и трусы моряцкие скоммуниздили...
WTF2wtf    22.11.2019, 14:02
Оценка:  +5
WTF2wtf
О чем этот набор слов?
Их на буксире и притянули, и судя по прокурорской докладной записке там действительно многого нет ...
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 14:06
Оценка:  -6
WTF2_eбy_в_рот
да их самих нет, eбaнаврот! кляти мoскалi и их списдили, мираж подсунули срагулям!
Next-Step    22.11.2019, 13:48
Оценка:  +7
Next-Step
>>"Он также заявил, что в РФ “позаботились” о том, чтоб корабли вернулись в родной порт красивыми."
От-от, тепер панове ретельно робіть ревізію на наявність жучків та дистанційних вибухових, або хімічних пристроїв, вам же прямим текстом кажуть, що вони "ПОЗАБОТИЛИСЬ", щоб кораблі були "КРАСИВЫМИ"!!!
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 13:53
Оценка:  -10
WTF2_eбy_в_рот
аккуратней дрочите теперь на них, а то как вьeбут по сигналу из Москвы термоядерным взрывом-полсрагулии в eбеня!
ВыВсеВрети    22.11.2019, 13:57
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
ооо, говновоин макеевский, наверное с задания вернулся, сидел в окопе под диваном!...гы-гы-гы
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 14:00
Оценка:  -9
WTF2_eбy_в_рот
оооо, говносрагуль из обдрысталовки, так и сидишь под нужником в яме, жрешь и срешь одновременно)))))))))
ВыВсеВрети    22.11.2019, 14:04
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, поведай генетический дурачок (твой диагноз: синдром Шерешевского-Тернера)!...скол ьких ты убил за эти дни?..сколько сотен или тысяч?...гы-гы-гы
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 14:09
Оценка:  -6
WTF2_eбy_в_рот
придешь вместе со мной на этот скотомогильник поссать?
ВыВсеВрети    22.11.2019, 14:13
Оценка:  0
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, я видел эти скотомогильники которые под номерами и без них вдоль дорог!....)))))
Кайдаш    22.11.2019, 13:45
Оценка:  +6
Кайдаш
Йа плакалъ...
fulminate    22.11.2019, 13:42
Оценка:  +11
fulminate
Это какой ремонт они произвели? Скрыли следы применения оружия?
Next-Step    22.11.2019, 13:43
Оценка:  +9
Next-Step
Ну так, а що ж там ремонтувати треба було на нових човнах.
ВосставшийИзБана    22.11.2019, 13:34
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Что-то я никак не пойму. Подобные передачи имущества ОБЯЗАТЕЛЬНО должны сопровождаться актом приема-передачи, подписанным обоими сторонами, где указывается состояние имущества. Где эти акты?
Next-Step    22.11.2019, 13:43
Оценка:  +6
Next-Step
То ж кaцaпaм ніхто не передавав нічого, вони просто загарбали, а повертаючи вже з чим порівнювати? Хоча вони опис повинні були зробити, але це не той народ, який робить все так, як слід.
WTF2wtf    22.11.2019, 13:49
Оценка:  +4
WTF2wtf
По докладной записке Матиоса
при передаче с украинской стороны капитан 1 ранга Сидоренко сделал в акте россиян запись о том,
что "состояние, комплектность катеров, судов проверить невозможно"
WTF2wtf    22.11.2019, 13:50
Оценка:  +4
WTF2wtf
При этом там указано что россияне даже фотографировать акт не дали, мотивируя это "тайной следствия" )))
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 13:54
Оценка:  -8
WTF2_eбy_в_рот
eбло завали, вонь вечная подзалупная, блевать от тебя тянет!
WTF2wtf    22.11.2019, 13:57
Оценка:  +4
WTF2wtf
Тебе только скакать нахyй, быдло-наци тупое
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 13:58
Оценка:  -8
WTF2_eбy_в_рот
иди завали пасть хyем и отсмактывай дальше!))))))))))))))
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