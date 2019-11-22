Постирали вещи и шторки: В РФ заявили, что корабли вернули с ремонтом
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В России заявили, что возвращенные Украине артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были захваченные в Керченской протоке, были отмыты, отремонтированы, а также на них было оставлено штатное вооружение.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на собственный информированный источник.
Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы, - сказал источник.
Он также заявил, что в РФ “позаботились” о том, чтоб корабли вернулись в родной порт красивыми. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а также постирали оставленную одежду и обмундирование.
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Кроме того, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Напомним, ранее в СМИ писали, что россияне украли с кораблей нижнее белье моряков. Бывший экипаж возвращенных катеров недоумевает, зачем россиянам понадобилось б/у нижнее белье.
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скачи дальше нахyй, шизоид-укринофоб из раши
не, руцкий - безусловно генетический идиот!...)))))))))
Их на буксире и притянули, и судя по прокурорской докладной записке там действительно многого нет ...
От-от, тепер панове ретельно робіть ревізію на наявність жучків та дистанційних вибухових, або хімічних пристроїв, вам же прямим текстом кажуть, що вони "ПОЗАБОТИЛИСЬ", щоб кораблі були "КРАСИВЫМИ"!!!
при передаче с украинской стороны капитан 1 ранга Сидоренко сделал в акте россиян запись о том,
что "состояние, комплектность катеров, судов проверить невозможно"