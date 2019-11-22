Сегодня в Украине нет коррупции на топ-уровне – премьер Гончарук

Глава правительства уверен, что в скором времени ее не станет и на других уровнях.

Гончарук уверяет, что сегодня в Украине нет коррупции на топ-уровне Фейсбук Кабмина

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На топ-уровне коррупция в Украине отсутствует. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук, разместив соответствующий пост на своей странице в Facebook.

Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств, - написал он.

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Также премьер отметил, что приватизация – это уже не проблема Украины, а возможность, которую правительство намерено использовать.

До конца года мы направим на малую приватизацию 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках “Road Show“, - констатировал он.

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Кроме того, Гончарук отметил, что в 2020 году правительство начнет большую приватизацию. При этом особое внимание уделяется государственно-частному партнерству.

Два пилотных проекта – морские порты “Ольвия“ и “Херсон“ уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию, - сообщил премьер.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что из-за отсутствия реформ Украина превратилась в аутсайдера. Но страна всё еще имеет огромный потенциал, поэтому ее можно сравнить с необработанным алмазом.

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