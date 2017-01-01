СБУ перехватила отправку за границу запчастей для бронетехники

Гражданин ЕС пытался вывезти в Польшу двигатель для бронемашины.

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Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала противоправную деятельность гражданина одной из стран Европейского союза, который пытался незаконно перевезти через государственную границу товары военного назначения. Как сообщает пресс-центр СБУ, в одно из европейских государств иностранец пытался отправить запчасти для бронетанковой техники.

В пункте пропуска “Шегини“ Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин. Ориентировочная стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 тысяч гривен, - говорится в сообщении СБУ.

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Начато уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о предъявлении иностранцу подозрения в совершении указанных преступлений. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в частности правоохранители устанавливают возможную причастность к преступлению граждан Украины.

Напомним, контрабандисты пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном. Преступников задержали сотрудники СБУ.

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