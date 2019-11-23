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Одесский депутат пообщался с топ-пропагандистами Кремля

Комментариев: 1
В частности, одессит заявил, что "украинская власть должна думать о своих интересах".
Одесский депутат пообщался с топ-пропагандистами Кремля
© Скриншот
Фото 1/7
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
  • Соцсети активно обсуждают заявления депутата
Одесский депутат пообщался с топ-пропагандистами Кремля
Соцсети активно обсуждают заявления депутата
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Депутат Городского совета Одессы Богдан Гиганов появился в эфире пропагандистского российского телеканала “Россия 1“.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях и активно комментируется пользователями.

“Украина устала от того, что две сверхдержавы решают свои геополитические вопросы на нашей земле... Я бы хотел чтобы власть украинская думала в первую очередь о своих интересах: не старалась вести антиамериканскую политику и антироссийскую политику“, - сказал Гиганов.

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Как сообщалось 19 ноября, беглый экс-нардеп на росТВ заявил, что не считает Украину государством.

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Теги: депутат, Россия, оккупанты, Одесса, ТВ, пропаганда
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    23.11.2019, 11:04
Оценка:  0
Путин_xyйло
Тут и стараться не нужно. На сегодня проукраинская политика и антирасийская - одно и то же! И началось все с "зеленых человечков".
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