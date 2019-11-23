Одесский депутат пообщался с топ-пропагандистами Кремля

В частности, одессит заявил, что "украинская власть должна думать о своих интересах".

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Депутат Городского совета Одессы Богдан Гиганов появился в эфире пропагандистского российского телеканала “Россия 1“.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях и активно комментируется пользователями.

“Украина устала от того, что две сверхдержавы решают свои геополитические вопросы на нашей земле... Я бы хотел чтобы власть украинская думала в первую очередь о своих интересах: не старалась вести антиамериканскую политику и антироссийскую политику“, - сказал Гиганов.

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Как сообщалось 19 ноября, беглый экс-нардеп на росТВ заявил, что не считает Украину государством.

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