“Напичкали взрывчаткой”: Пропагандисты РФ запустили фейк о кораблях

Возвращенные корабли оказались в центре наглого скандала.

Российские пропагандисты запустили наглый фейк о возвращенных украинских катерах, которые россияне захватили в Керченском проливе вместе с экипажами.

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Путинские пропагандисты в программе “60 минут” заявили, что украинское издание OBOZREVATEL якобы выпустило новость о том, что Россия перед возвращением кораблей ВМС ВСУ напичкала их взрывчаткой и шпионским оборудованием. Это подтвердили скриншотом публикации, которого на самом деле не существует

Между тем, OBOZREVATEL выпустил новость о том, что такой публикации у них никогда не было. Соответственно пропагандисты воспользовались фотошопом.

Россия напичкала украинские корабли взрывчаткой и шпионским оборудованием". Что мы с ними еще могли сделать? Так почему-то решили в редакции украинского издания OBOZREVATEL (хотя оно давно превратилось в помойку), когда узнали, что наша страна возвращает Украине два катера и буксир, арестованные при попытке прорыва российской границы год назад, - едко сказал скандальный ведущий передачи Евгений Попов.

К слову, россияне умудрились обвинить издание в пропаганде.

"Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" эти суденышки называются. Как не надеялись пропагандисты OBOZREVATEL, они так и не взорвались, - добавил ведущий.

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Напомним, беглый экс-нардеп на росТВ заявил, что не считает Украину государством. Игорь Марков сделал скандальное заявление.

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