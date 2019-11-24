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В Слуге народа высказались о прожиточном минимуме

Комментариев: 5
Представитель фракции Слуга народа Роксолана Пидласа признала, что на нынешние 1936 гривен невозможно прожить.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
 
Народный депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа рассказала, каким должен быть прожиточный минимум в Украине, передает в воскресенье, 24 ноября, Обозреватель.
 
По ее словам, данный показатель не должен быть меньше 3500 гривен.
 
"Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры. Но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни", - заявила нардеп.
 
При этом он указала, что это тот минимум, без которого человек не сможет жить, и признала, что на нынешние 1936 гривен невозможно прожить. Кроме того, она заявила, что на данный момент прожиточный минимум не смогут повысить из-за того, что он является базой для расчета соцвыплат.
 
"К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, оно не может быть больше, чем сейчас", - объяснила политик.
 
Также она отметила, что для изменения ситуации необходимо пересмотреть формулу расчета социальных выплат и только после этого можно будет поднять формальный прожиточный минимум.
 
Напомним, прожиточный минимум в Украине вдвое "отстает" от реального.
 
Стоит отметить, что Федерация профсоюзов Украины считает, что прожиточный минимум в 2020 году должен быть не менее 5,6 тыс. грн, а минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн. 

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Теги: прожиточный минимум, Слуга народа, соцвыплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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dron29    24.11.2019, 17:45
Оценка:  +1
dron29
А как перед выборами красиво заливали ЗЕлебобикам - мы знаем как, мы сможем)))
WTF2_eбy_в_рот    24.11.2019, 17:12
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
Роксолана Пидласа

срагули неподрожаемы в своей дебильности!)))))))))))))))
Нужны-Погромы    24.11.2019, 16:57
Оценка:  +2
Нужны-Погромы
А почему прожиточный минимум Слуг Народа в десять раз больше, нежели у народа которому они служат?
Нужны-Погромы    24.11.2019, 16:55
Оценка:  +2
Нужны-Погромы
А какой прожиточный минимум у Слуг Урода Коломойского? Пускай сделают такой же для народа.
Путин_xyйло    24.11.2019, 16:46
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Для депутата "прожиточный минимум" другой У них жиСь "тяжелая".
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