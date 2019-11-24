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Появилось видео момента аварии с Кулебой

Комментариев: 3
На кадрах видно, как Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми.
Момент аварии с чиновником
Момент аварии с чиновником
скриншот
 
В сети появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы.
 
Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был омбудсмен. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария. 
 
В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы). 
Напомним, Николай Кулеба попал в аварию 24 ноября. Он со своим ребенком в тяжелом состоянии.
 
Еще сообщалось, что под Киевом произошло два ДТП, есть жертвы.

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Теги: ДТП, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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LeonMaster    24.11.2019, 20:45
Оценка:  +2
LeonMaster
что самое интересное,что видно,что он не злостный нарушитель,а просто казуальный неуверенный водитель. Профессиональный мажор пролетел бы перекресток,ничего бы не было (на этом перекрестке), а этот на красный на огромном перекрестке, крадется, крадется, куда он едет, зачем.Еще и двое детей в салоне
LeonMaster    24.11.2019, 20:48
Оценка:  +1
LeonMaster
Но водила посторонних вроде не ранил, у бусика масса побольше, поэтому обвинять его сверху смысла нет, он заплатил такую цену, что ну его еще осуждать, пусть все выживут, жаль конечно. Остается надеятся, что может после таких новостей хоть кто-то задумается как он ездит и к чему это может привести
ВосставшийИзБана    24.11.2019, 20:37
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Дебил!
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