НАБУ закончило следствие против экс-нардепа Белоцерковца

Материалы по экс-нардепу, "забывшему" задекларировать имущество на 3,8 млн, направляются в суд.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату Украины о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении в недостоверных данных в декларацию. Перед подачей дела в суд материалы следствия открыли для изучения подозреваемому. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, нардеп Верховной Рады VIII созыва внес недостоверные данные в электронные декларации за 2016 и 2017 годы. В поданной подозреваемым декларации не упоминается использование недвижимого имущества в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит близкому родственнику подозреваемого.

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Расследование велось с марта 2017 года. В октябре 2019 года экс-нардепу сообщили о подозрении.

В сообщении НАБУ не указывается имя уведомленного о подозрении экс-нардепа, однако по данным агентства “Интерфакс-Украина“, речь идет о Дмитрии Белоцерковце, избиравшимся в Верховную Раду прошлого созыва от “Блока Порошенко“.

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