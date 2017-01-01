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Экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО

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За Бровченко внесли 570 тыс. гривен залога.
Чиновника подозревают в госизмене
Чиновника подозревают в госизмене
ukranews.com

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Подозреваемый в государственной измене бывший заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, которому ранее Апелляционный суд оставил в силе арест, но снизил залог с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен, вышел из следственного изолятора после внесения 570 тыс. гривен залога.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Стретович.

“Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог“, - сказал он.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября. Залог внесли родственники.

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Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 23 октября арестовал задержанного вчера бывшего заместителя министра экономики в правительстве Гройсмана Юрия Бровченко.

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Теги: чиновник, госизмена, залог, СИЗО, Бровченко
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