Водителя и пассажиров автобуса госпитализировали.

Из-за гололеда под Винницей перевернулся автобус, 5 человек в больнице Полиция

Под городом Тульчин Винницкой области из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус. Авария произошла в 6:00. Об этом сообщает полиция.

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Водитель автобуса Isuzu не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось. Пострадали 4 пассажира.

Из-за гололеда под Винницей перевернулся автобус, 5 человек в больнице Полиция

“По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)“ – говорится в сообщении.

Статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет

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